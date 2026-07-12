Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рэпер Machine Gun Kelly высказался о поражении Конора Макгрегора в бою с Холлоуэем

Рэпер Machine Gun Kelly высказался о поражении Конора Макгрегора в бою с Холлоуэем
Комментарии

34-летний американский рэпер, рок-музыкант, певец, актёр Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly отреагировал на поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем, связав неудачу ирландца с возрастом.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Колени слабы от старости. Настоящий Конор не может стоять», — приводит слова Бэйкера Championship Rounds в социальной сети Х.

Бой состоялся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

Напомним, первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

Материалы по теме
Экс-чемпион UFC Рафаэль дос Аньос прокомментировал поражение Макгрегора в бою с Холлоуэем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android