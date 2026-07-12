Рэпер Machine Gun Kelly высказался о поражении Конора Макгрегора в бою с Холлоуэем

34-летний американский рэпер, рок-музыкант, певец, актёр Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly отреагировал на поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем, связав неудачу ирландца с возрастом.

«Колени слабы от старости. Настоящий Конор не может стоять», — приводит слова Бэйкера Championship Rounds в социальной сети Х.

Бой состоялся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

Напомним, первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей.