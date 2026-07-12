Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд — о Макгрегоре: стоит кому-то начать поливать меня дерьмом — и бог их наказывает

Кроуфорд — о Макгрегоре: стоит кому-то начать поливать меня дерьмом — и бог их наказывает
Комментарии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Это безумие. Стоит кому-то начать поливать меня дерьмом — и бог их наказывает», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее Макгрегор заявлял, что Кроуфорд отказался от предложения провести два боя по правилам ММА и бокса за $ 200 млн. Американец эту информацию опроверг.

Материалы по теме
Рэпер Machine Gun Kelly высказался о поражении Конора Макгрегора в бою с Холлоуэем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android