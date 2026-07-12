Кроуфорд — о Макгрегоре: стоит кому-то начать поливать меня дерьмом — и бог их наказывает

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США. Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

«Это безумие. Стоит кому-то начать поливать меня дерьмом — и бог их наказывает», — написал Кроуфорд на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее Макгрегор заявлял, что Кроуфорд отказался от предложения провести два боя по правилам ММА и бокса за $ 200 млн. Американец эту информацию опроверг.