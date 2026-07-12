Пимблетт высказался о возможном бое с Чарльзом Оливейрой
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Британский боец лёгкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, а ныне обладателем титула BMF Чарльзом Оливейрой. По словам англичанина, бразильский боец находится на спаде карьеры, в случае борьбы он без труда добьётся досрочной победы.
UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт (W)
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
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Пэдди Пимблетт
«Он на выходе. Если попытается бороться со мной, я проведу на нём удушающий», — приводит слова Пэдди Пимблетта Championship Rounds в социальной сети Х.
Напомним, Пимблетт в соглавном бою на турнире UFC 329 в первом раунде досрочно победил бывшего спецназовца из Франции Бенуа Сен-Дени, проведя удушающий приём.
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