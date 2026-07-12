Пимблетт высказался о возможном бое с Чарльзом Оливейрой

Британский боец лёгкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, а ныне обладателем титула BMF Чарльзом Оливейрой. По словам англичанина, бразильский боец находится на спаде карьеры, в случае борьбы он без труда добьётся досрочной победы.

«Он на выходе. Если попытается бороться со мной, я проведу на нём удушающий», — приводит слова Пэдди Пимблетта Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, Пимблетт в соглавном бою на турнире UFC 329 в первом раунде досрочно победил бывшего спецназовца из Франции Бенуа Сен-Дени, проведя удушающий приём.