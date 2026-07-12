Садулаев высказался о поражении в дебютном поединке в RAF и травме колена

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев прокомментировал своё первое выступление в организации Real American Freestyle (RAF), в котором он уступил американцу Кайлу Снайдеру и получил травму колена.

«Дебют в RAF получился не таким, как мы рассчитывали. Но мы предполагаем, а Всевышний располагает. Всё оказалось не так серьёзно, как могло быть. Восстановлюсь и вернусь ещё сильнее. Через подобное мы уже проходили не раз. Поздравляю Кайла Снайдера с защитой титула. После схватки он лично написал мне и выразил слова поддержки.

Огромное спасибо всем, кто приехал поддержать меня, и всем, кто переживал у экранов. Ваша поддержка бесценна. И отдельная благодарность народу Грузии за тёплый приём и гостеприимство. До скорой встречи на ковре!», — написал Садулаев в своём телеграм-канале.