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Даниэль Кормье разочаровался в бое Макгрегор — Холлоуэй

Даниэль Кормье разочаровался в бое Макгрегор — Холлоуэй
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье подвёл итоги поединка между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Ирландский боец уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Это как будто кто-то отобрал у меня конфету. Я так расстроен», — приводит слова Кормье Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это был первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года.

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