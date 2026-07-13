Даниэль Кормье разочаровался в бое Макгрегор — Холлоуэй

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье подвёл итоги поединка между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Ирландский боец уступил техническим нокаутом, получив травму ноги в первом раунде.

«Это как будто кто-то отобрал у меня конфету. Я так расстроен», — приводит слова Кормье Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это был первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года.