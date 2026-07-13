Макс Холлоуэй в соцсетях обратился к Конору Макгрегору после боя на UFC 329

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй обратился к ирландцу Конору Макгрегору после боя на турнире UFC 329. Бой завершился в первом раунде на отметке 1:09 техническим нокаутом со стороны американца, когда в начале встречи ирландец травмировал ногу.

«Это не тот результат, которого мы хотели, но Божий план всегда является правильным. Спасибо, Конор, за этот бой. Потребовалось много сил, чтобы выйти в октагон после всего, через что пришлось пройти за последние несколько лет. Желаю тебе скорейшего восстановления, мои молитвы с тобой.

Отдельное спасибо моей семье, команде, друзьям и всем, кто поддерживал меня. Какая же удивительная жизнь у нас. Увидимся в следующий раз», — написал Холлоуэй на личной странице в одной из социальных сетей.

Холлоуэй добавил к досрочным победам в лёгком и полулёгком весе триумф в полусредней весовой категории.