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Макс Холлоуэй в соцсетях обратился к Конору Макгрегору после боя на UFC 329

Макс Холлоуэй в соцсетях обратился к Конору Макгрегору после боя на UFC 329
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй обратился к ирландцу Конору Макгрегору после боя на турнире UFC 329. Бой завершился в первом раунде на отметке 1:09 техническим нокаутом со стороны американца, когда в начале встречи ирландец травмировал ногу.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Это не тот результат, которого мы хотели, но Божий план всегда является правильным. Спасибо, Конор, за этот бой. Потребовалось много сил, чтобы выйти в октагон после всего, через что пришлось пройти за последние несколько лет. Желаю тебе скорейшего восстановления, мои молитвы с тобой.

Отдельное спасибо моей семье, команде, друзьям и всем, кто поддерживал меня. Какая же удивительная жизнь у нас. Увидимся в следующий раз», — написал Холлоуэй на личной странице в одной из социальных сетей.

Холлоуэй добавил к досрочным победам в лёгком и полулёгком весе триумф в полусредней весовой категории.

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