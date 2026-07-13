Стали известны гонорары Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя за бой-реванш

Стало известно, сколько заработали бывший чемпион UFC в полулёгком весе американец Макс Холлоуэй и бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор за поединок-реванш, который состоялся 12 июля в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

По информации инсайдера и журналиста Ариэля Хельвани в соцсети X, Макгрегор получил $ 15,04 млн в качестве базового гонорара. По данным The Sportster, Холлоуэй получил за бой $ 5,08 млн.

Напомним, первый бой соперников состоялся в 2013 году и завершился победой ирландца единогласным решением судей. Для Макгрегора это был первый бой после пятилетнего перерыва — последний раз он выходил в октагон в июле 2021 года.