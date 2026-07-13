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Чейл Соннен сообщил о возможном уходе Конора Макгрегора из UFC

Чейл Соннен сообщил о возможном уходе Конора Макгрегора из UFC
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Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что руководство промоушена может не продлить контракт с Конором Макгрегором после его следующего поединка.

«Какими бы ни были переговоры между Конором и UFC, теперь значительная часть его переговорной силы исчезла. Если честно, я не думаю, что контракт будет продлён. Если UFC не спешил организовать его бой с Майклом Чендлером, который давно обещал, то сейчас тем более не станет торопиться с новыми возможностями для Макгрегора», — сказал Соннен в подкасте On the Road.

Ранее Макгрегор заявлял, что бой на UFC 329 является предпоследним по действующему соглашению с промоушеном. По информации менеджера ирландца, право провести следующий поединок в апреле 2027 года было одним из условий переговоров о его возвращении, чтобы UFC не затягивала его выступления.

Если Макгрегор выполнит контракт и не подпишет новое соглашение, он сможет выйти на рынок свободных агентов. В таком случае у него появится возможность выступить в том числе в лиге BKFC, совладельцем которой он является.

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