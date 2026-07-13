Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Журналист раскрыл детали ситуации с Макгрегором: UFC и Уайт якобы знали о травме до боя

Журналист раскрыл детали ситуации с Макгрегором: UFC и Уайт якобы знали о травме до боя
Комментарии

Бывший боец и ведущий Джей Си из FOX Sports SFL заявил у себя в Х, что Конор Макгрегор и его команда сообщили руководству UFC о травме колена ещё до турнира, однако организация якобы настояла на проведении боя.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

По словам Джей Си, Дана Уайт отказался отменять поединок, несмотря на проблемы со здоровьем ирландца, поскольку это могло привести к серьёзным финансовым последствиям для шоу.

«Конор и его команда сообщили Дане в начале недели, что у него травма колена. Дана ответил, что шоу должно состояться. Никаких возвратов денег», — написал он в социальных сетях.

Также он утверждает, что внутри UFC знали о проблемах Макгрегора, из-за чего перед выходом бойцов на арену произошли заметные изменения в букмекерских линиях.

Джей Си заявил, что большая часть ставок была сделана на победу Макгрегора, а партнёры букмекерской системы UFC якобы получили значительную прибыль после того, как информация о состоянии бойца стала известна ограниченному кругу людей.

Напомним, Макгрегор провёл бой на UFC 329 вчера против Макса Холлоуэя. Ирландец продержался чуть больше минуты и не смог продолжать поединок из-за травмы.

Джейк Пол высмеял травму Конора Макгрегора на UFC 329

Материалы по теме
Пенсия или ещё повоюет? Что дальше для Конора Макгрегора
Пенсия или ещё повоюет? Что дальше для Конора Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android