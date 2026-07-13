Журналист раскрыл детали ситуации с Макгрегором: UFC и Уайт якобы знали о травме до боя

Бывший боец и ведущий Джей Си из FOX Sports SFL заявил у себя в Х, что Конор Макгрегор и его команда сообщили руководству UFC о травме колена ещё до турнира, однако организация якобы настояла на проведении боя.

По словам Джей Си, Дана Уайт отказался отменять поединок, несмотря на проблемы со здоровьем ирландца, поскольку это могло привести к серьёзным финансовым последствиям для шоу.

«Конор и его команда сообщили Дане в начале недели, что у него травма колена. Дана ответил, что шоу должно состояться. Никаких возвратов денег», — написал он в социальных сетях.

Также он утверждает, что внутри UFC знали о проблемах Макгрегора, из-за чего перед выходом бойцов на арену произошли заметные изменения в букмекерских линиях.

Джей Си заявил, что большая часть ставок была сделана на победу Макгрегора, а партнёры букмекерской системы UFC якобы получили значительную прибыль после того, как информация о состоянии бойца стала известна ограниченному кругу людей.

Напомним, Макгрегор провёл бой на UFC 329 вчера против Макса Холлоуэя. Ирландец продержался чуть больше минуты и не смог продолжать поединок из-за травмы.

Джейк Пол высмеял травму Конора Макгрегора на UFC 329