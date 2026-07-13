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Тренер Ислама Махачева Мендес выступил с поддержкой в адрес Конора Макгрегора

Тренер Ислама Махачева Мендес выступил с поддержкой в адрес Конора Макгрегора
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Тренер Ислама Махачева и бывший наставник Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес выразил поддержку Конору Макгрегору после его неудачного возвращения в октагон.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Когда такой воин, как Конор, после пятилетнего простоя так тяжело тренируется и готовится к возвращению, а затем происходит что-то подобное, нельзя не сочувствовать ему. Возможно, иногда мне не нравится он как человек, но я должен уважать его как великого бойца. Видеть, как он уходит из боя таким образом, — не тот финал, которого я бы желал кому-либо», — сказал Мендес в эфире Submission Radio.

Напомним, возвращение Макгрегора завершилось не так, как ожидалось: ирландец получил травму после первого же удара ногой и не смог продолжить поединок с Максом Холлоуэем на UFC 329 12 июля.

Джейк Пол высмеял травму Конора Макгрегора на UFC 329

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