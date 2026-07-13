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Шаблий — о травме Макгрегора: в ближайшие два года не вернётся

Шаблий — о травме Макгрегора: в ближайшие два года не вернётся
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Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Макгрегор уступил техническим нокаутом, получив травму ноги.

«Я понимаю, что Конор, скорее всего, ближайшие два года не вернётся после такой травмы. Год нужен будет на реабилитацию, восстановление, потом опять набрать форму. Ну, это полтора-два года. Не думаю, что человек захочет после столь долгого отсутствия, которое уже было, вернуться», — сказал Шаблий в интервью YouTube-каналу Камила Гаджиева.

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