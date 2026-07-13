«Я понимаю, что произошло». Камил Гаджиев прокомментировал поражение Макгрегора

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Расстроился даже Холлоуэй. Я уверен, что не этого он хотел от поединка. Ведь формально он победил, но было видно досаду и у него. Что произошло? Конечно, не с порванными «крестами» Конор вышел в клетку. Если помните, приостановка его карьеры было связано именно с травмой колена. Как человек, который пережил несколько операций на колене, могу сказать, что я отлично понимаю, что в этот день произошло.

Конор был готов. Думаю, что не был готов на сто процентов своей формы, это даже по телу, по фигуре было видно, но он был готов. Он тренировался, они бы показали бой, в котором, скорее всего, выиграл бы Холлоуэй. Особенно в последних раундах. Но это было бы прикольно.

Была какая-то сгонка веса, какое-то обезвоживание, плюс стресс, и этот, теперь уже можно понимать, абсолютно глупый прыжок, желание классно начать, приземление на оперированную ногу. И «кресты» разлетаются. «Кресты», мениски, — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.