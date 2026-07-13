Гаджиев: не верится, что Гейджи отдадут на съедение Царукяну

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о претендентской гонке в лёгком весе (до 70 кг) UFC.

«Пимблетт выиграл [у Бенуа Сен-Дени]. Зашёл опять, я считаю, в титульную гонку. И где-то там, через какое-то время, мы снова увидим бой Пимблетта и Гейджи. Может быть и так, посмотрим. Вообще интересно, что этот дивизион ждёт, потому что мне почему-то не верится, что Гейджи отдадут на съедение Царукяну. Почему я так уверенно говорю про съедение человека, который только что вынес Топурию? Всё-таки я думаю, что это будет односторонний бой. И появится доминирующий чемпион – Царукян», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.