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«Я очень разочарован». Умар Кремлёв заявил, что Бивол не хочет трилогии с Бетербиевым

«Я очень разочарован». Умар Кремлёв заявил, что Бивол не хочет трилогии с Бетербиевым
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Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявил, что объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол не желает проводить третий бой с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Я очень разочарован. Все ждут этого боя. Я не знаю, почему Бивол и его команда не принимают предложение, я делаю всё возможное, чтобы этот бой состоялся. Мы долгое время ведём переговоры с обеими командами. Могу подтвердить, что Бетербиев и его команда готовы к бою.

Предложение, которые мы сделали Биволу, было значительно больше, чем в первых двух боях. Биволу было предложено в два раза больше, чем в предыдущих боях. Бетербиев готов подраться бесплатно ради этого боя», — приводит слова Кремлёва издание The Ring.

Напомним, первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой уроженца Чеченской Республики большинством судейским голосов. Реванш состоялся в феврале 2025-го, и на этот раз Бивол победил большинством судейским голосов.

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