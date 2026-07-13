Том Аспиналл заявил о готовности провести следующий бой в UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл заявил о готовности провести следующий поединок.

«Послушайте, мы дали UFC понять, что мы готовы. Мы просто ждём даты. Мы сказали, что можем провести бой в Париже, где угодно. Поэтому мы просто ждём, когда они сообщат нам. Я в зале, выкладываюсь на максимум. Мы ждём», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Напомним, Аспиналл не выступал с октября, когда на UFC 321 встретился с французом Сирилем Ганом. Поединок был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

Материалы по теме Фото Чемпион UFC Том Аспиналл встретился с Роджером Федерером

Хабиб Нурмагомедов дал совет Аспиналлу перед боем за титул UFC