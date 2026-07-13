Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шлеменко: Макгрегор и в следующий раз соберёт полный зал

Александр Шлеменко: Макгрегор и в следующий раз соберёт полный зал
Комментарии

Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«По отношению к зрителям он поступил не очень корректно, Конор… То есть именно к тем людям, которые его освистали, они имеют право на это. Потому что он даже не попробовал… Да, у него заболело, да, он чуть-чуть попрыгал, но это бой. У тебя рванула связка. Сложно говорить. Не хочу осуждать? Ну конечно.

Конор, наверное, посчитал, что бой проигран. Опять же, их отношение, я говорил во многих интервью. У них отношение к этому очень простое – не получилось, получится в следующий раз. Не расстраиваемся и идём дальше. Вот так они относятся. Я думаю, что и в следующий раз он соберёт полный зал, и те же самые люди приедут и всё-таки посмотрят», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.

Материалы по теме
«Я понимаю, что произошло». Камил Гаджиев прокомментировал поражение Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android