Александр Шлеменко: Макгрегор и в следующий раз соберёт полный зал

Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«По отношению к зрителям он поступил не очень корректно, Конор… То есть именно к тем людям, которые его освистали, они имеют право на это. Потому что он даже не попробовал… Да, у него заболело, да, он чуть-чуть попрыгал, но это бой. У тебя рванула связка. Сложно говорить. Не хочу осуждать? Ну конечно.

Конор, наверное, посчитал, что бой проигран. Опять же, их отношение, я говорил во многих интервью. У них отношение к этому очень простое – не получилось, получится в следующий раз. Не расстраиваемся и идём дальше. Вот так они относятся. Я думаю, что и в следующий раз он соберёт полный зал, и те же самые люди приедут и всё-таки посмотрят», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.