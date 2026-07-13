Дана Уайт не исключил, что Макгрегор завершит карьеру после UFC 329

Генеральный директор UFC Дана Уайт не исключил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор завершит карьеру после поражения в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю об этом. Парни начинают говорить: «Я задумываюсь о завершении карьеры». Если вы начинаете говорить об этом, то должны это сделать, совершенно точно. Я пока не слышал этого от него. Он ещё не говорил об этом публично. Посмотрим, что он скажет», — приводит слова Уайта издание The Sun.

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