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Инсайдер: реванш Джошуа Вана и Александра Пантожи состоится на UFC 331

Инсайдер: реванш Джошуа Вана и Александра Пантожи состоится на UFC 331
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Титульный реванш в наилегчайшем весе (до 61 кг) UFC между американцем Джошуа Ваном и бразильцем Александром Пантожей состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Гвадалахаре (Мексика), сообщает журналист Kevin K в социальных сетях.

Напомним, первый поединок Вана и Пантожи состоялся в декабре на UFC 323 и завершился победой американца техническим нокаутом, бразилец не смог продолжить поединок из-за травмы руки и лишился титула.

В мае на UFC 328 Ван провёл первую защиту титула, победив техническим нокаутом в пятом раунде японца Тацуро Таиру.

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