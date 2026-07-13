Шлеменко: Макгрегору нужно было дать проходного бойца

Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко считает, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не должен был соглашаться на реванш с американцем Максом Холлоуэем.

«Знаешь, как американцы-промоутеры любят делать? Они любят давать очень проходных бойцов. Технических соперников. А здесь дали Макса Холлоуэя. Я поэтому сыну сказал: «Я не понимаю, что тут ловить Конору». Макс Холлоуэй пойдёт до конца, правильно? Он будет терпеть. Мы видели это с Гейджи. Его не смог сломать Гейджи! Я, честно, не мог понять, как может Конор его выиграть. Чисто случайный какой-то лаки-панч? Вряд ли.

Мне кажется, лучше было бы сделать Конору проходного какого-нибудь бойца. Которого он точно выиграет. Который психологически упираться не будет», — сказал Шлеменко в интервью Александру Лютикову.