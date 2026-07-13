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Роберт Уиттакер оценил свой дебют в полутяжёлом весе UFC

Роберт Уиттакер оценил свой дебют в полутяжёлом весе UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал дебют в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

Напомним, на турнире UFC 329 Уиттакер победил техническим нокаутом в третьем раунде россиянина Никиту Крылова.

«Всё, что должно было получиться, получилось. Перед боем было много нервов. Кто ещё не видел средневеса, который после двух поражений поднимается в полутяжёлый вес и терпит крах? Я не хотел быть этим парнем.

На многие вопросы были даны ответы. Мне кажется, было много сомневающихся. У многих были вопросы, многие хотели увидеть, как я поднимусь. Думаю, я заставил их замолчать», — сказал Уиттакер на пресс-конференции.

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