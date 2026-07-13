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Хавьер Мендес высказался о форме Махачева за месяц до боя с Гарри

Хавьер Мендес высказался о форме Махачева за месяц до боя с Гарри
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева, высказался о форме россиянина за месяц до поединка с ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Всё хорошо. Ислам прилетел три дня назад. Он в отличном настроении, смотрится фантастически. Нет никаких проблем. Он профессионал до мозга костей, всегда следит за своим телом и делает всё, что нужно делать, чтобы держать всё под контролем. Он один из тех парней, которые действительно заботятся о своём теле, и поэтому он будет драться столько, сколько пожелает», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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