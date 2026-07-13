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Бенуа Сен-Дени прокомментировал досрочное поражение от Пимблетта на UFC 329

Бенуа Сен-Дени прокомментировал досрочное поражение от Пимблетта на UFC 329
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Французский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенуа Сен-Дени прокомментировал поражение в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Сен-Дени уступил удушающим приёмом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт (W)
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
SUB
Пэдди Пимблетт

«Спасибо за вашу поддержку. Простите, что разочаровал вас. Да, я учусь на боли, но учусь. Я вернусь сильнее. Поздравляю Пэдди с выступлением. Уверен, наши пути когда-нибудь пересекутся. Скоро увидимся», — написал Сен-Дени в социальных сетях.

Бенуа Сен-Дени 30 лет. Француз дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и четыре поражения.

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