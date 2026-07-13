Бенуа Сен-Дени прокомментировал досрочное поражение от Пимблетта на UFC 329

Французский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенуа Сен-Дени прокомментировал поражение в поединке с британцем Пэдди Пимблеттом, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Сен-Дени уступил удушающим приёмом в первом раунде.

«Спасибо за вашу поддержку. Простите, что разочаровал вас. Да, я учусь на боли, но учусь. Я вернусь сильнее. Поздравляю Пэдди с выступлением. Уверен, наши пути когда-нибудь пересекутся. Скоро увидимся», — написал Сен-Дени в социальных сетях.

Бенуа Сен-Дени 30 лет. Француз дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и четыре поражения.