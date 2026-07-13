Тренер Махачева ответил на слова Гарри о готовности досрочно победить россиянина

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева, отреагировал на заявление соперника подопечного ирландца Иана Гарри.

Напомним, Гарри заявил, что намерен досрочно остановить Махачева в четвёртом раунде в их бою, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Что я думаю? Маркетинг. Это хорошая речь, но недальновидная. Если в это действительно поверить, будет плохо. Вот почему я всегда говорю своим парням: «Никогда идите за финишем, идите за пятираундовой войной». Всё остальное портит ваш настрой. Достаточно доли секунды, чтобы пропустить момент. Поэтому мне никогда не нравится, когда мои бойцы говорят: «Я остановлю его в этом раунде», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.