Опубликован официальный постер турнира UFC Fight Night 282: Анкалаев — Раунтри

Бойцовский промоушен UFC опубликовал постер турнира UFC Fight Night 282, который состоится 25 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: UFC Eurasia

В главном бою экс-чемпион в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сразится с бывшим претендентом на титул американцем Халилом Раунтри-младшим.

В соглавном событии австралийский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Стив Эрцег проведёт поединок с узбекистанцем Рамазаном Темировым.

Также в рамках турнира выступят россиянине Магомед Тучалов, Магомед Саидов, Сайгид Изагахмаев, Абубакар Вагаев и Магомед Зайнуков.

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