Хавьер Мендес назвал основного спарринг-партнёра Махачева перед боем с Гарри

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о подготовке россиянина к поединку с ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Его спарринг-партнёр, один из них, Усман [Нурмагомедов], чемпион PFL в лёгком весе. Он потрясающий. Он один из лучших спарринг-партнёров, которых вы в принципе можете найти.

Усман – тот человек, который может копировать практически всех, если говорить о стойке. И да, он ближе всех к Иану Гарри для нас», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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