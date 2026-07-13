Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес назвал основного спарринг-партнёра Махачева перед боем с Гарри

Хавьер Мендес назвал основного спарринг-партнёра Махачева перед боем с Гарри
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислама Махачева, высказался о подготовке россиянина к поединку с ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Его спарринг-партнёр, один из них, Усман [Нурмагомедов], чемпион PFL в лёгком весе. Он потрясающий. Он один из лучших спарринг-партнёров, которых вы в принципе можете найти.

Усман – тот человек, который может копировать практически всех, если говорить о стойке. И да, он ближе всех к Иану Гарри для нас», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Материалы по теме
Хавьер Мендес высказался о форме Махачева за месяц до боя с Гарри

Махачев показал, как отрабатывает ударную технику

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android