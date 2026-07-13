О’Мэлли — о травме Макгрегора: лучше бы я увидел, как он проигрывает

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Как бы я ни хотел победы Конора, лучше бы я увидел, как он проигрывает. Чувак говорит о борьбе с демонами. Он борется с демонами. Он сам это сказал. С этим сложнее справиться… Возможно, тяжело сравнивать, но, если бы он проиграл в близком бою или даже был финиширован в поздних раундах, он бы показал труд, который вложил. Возможно, он смотрелся бы очень хорошо, потряс Макса, а Макс оправился бы и сделал работу. Но Конор не показал ничего. Вообще», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.