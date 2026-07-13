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Кормье: если бы Макгрегор попал ногой, его все восхваляли бы

Кормье: если бы Макгрегор попал ногой, его все восхваляли бы
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора в реванше с американцем Максом Холлоуэем, состоявшемся на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, США.

«Я считаю, что нам нужно быть осторожными в оценках. Потому что иногда люди делали сумасшедшие вещи на старте боя, и это срабатывало. А мы восхваляли их как гениев. Сегодня этого не произошло. Я помню, как Фабрисио Вердум перебежал клетку и ударил ногой Трэвиса Брауна, как в игре Double Dragon. Хорхе Масвидаль сделал это с Беном Аскреном. И мы все восхваляли их за это.

Уверен, все злятся из-за того, что всё пошло наперекосяк, но, если бы Конор попал, все восхваляли его за то, что он сделал», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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