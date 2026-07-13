«Слов нет. Полнейшее разочарование». Слипенко — про возвращение Макгрегора

Экс-чемпион АСА Виталий Слипенко прокомментировал исход поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем.

«Даже слов нет. Просто полнейшее разочарование. Весь мир ММА ждал возвращение Конора, а он по какой-то собственной неаккуратности получил травму буквально на первой секунде боя. Для UFC этот исход — трагедия. Шоу не получилось, ожидания не оправданны. И самое главное, осталась куча вопросов. Мы так и не увидели Конора в деле. Думаю, даже несмотря на такой косяк, в UFC дадут ему шанс и всё равно поставят в главный бой спустя время. И зрители в любом случае будут ждать», — сказал Слипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ирландец получил травму после первого же удара ногой и не смог продолжить поединок с Максом Холлоуэем на UFC 329 12 июля.