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Конор Макгрегор заявил о намерении провести ещё один бой по контракту с UFC

Конор Макгрегор заявил о намерении провести ещё один бой по контракту с UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор намекнул на свои дальнейшие планы после возвращения в октагон.

«Моя вера безусловна, и я благодарен Богу за возможность подтверждать её своими поступками. Изменения в моём образе жизни — это навсегда, а не временная мера. И я благодарен за возможность доказывать это каждый день.

Сейчас я нахожусь в Городе греха, но сам полностью далёк от любого греха. Я не открою эту дверь и даже не приоткрою её. Я уже снова начал собирать победы. Во имя Иисуса молюсь! Сегодняшняя служба в церкви была очень сильной. Моё сердце тяжело, но благодаря Христу мой разум остаётся крепким. Я безмерно счастлив видеть, как моя семья с каждым днём всё больше любит Бога.

Я — дитя Божье. Я — друг Бога. Бог открывает мне путь там, где, кажется, его нет. Я не жертва обстоятельств — я преодолеваю их. Бог действует во мне, чтобы исполнялась Его благая воля. Моя молодость обновляется, словно у орла. Во Христе я безгранично любим, дорог и ценен. Я живу в Божьем здоровье и нахожусь под Его сверхъестественной защитой. Всё содействует мне ко благу. Для меня нет ничего невозможного, потому что я верующий.

Операция. Подготовка к восстановлению. Возвращение к тренировкам по единоборствам. Снова выйти в октагон. Провести последний по контракту поединок. Дай Бог! Господь, я доверяю Тебе! Покажи мне Свой путь. Спасибо тебе, Боже», — написал Макгрегор в социальной сети.

В своём последнем поединке 12 июля ирландец получил травму после первого же удара ногой и не смог продолжить поединок с Максом Холлоуэем на UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй
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