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Менеджер Гейджи исключил реванши с Топурией и Оливейрой в первой защите титула

Менеджер Гейджи исключил реванши с Топурией и Оливейрой в первой защите титула
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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Джастина Гейджи, заявил, что первая защита титула пройдёт против соперника, с которым американец ещё не встречался. Таким образом, реванши с Илией Топурией, Чарльзом Оливейрой, Максом Холлоуэем и Пэдди Пимблеттом исключены.

«Следующий бой чемпиона будет против того, с кем он никогда не дрался. Я очень рад этому противостоянию», — написал Абдель-Азиз в социальной сети Х.

Гейджи завоевал полноценный пояс в лёгком весе в июне 2026 года, победив Илию Топурию техническим нокаутом в четвёртом раунде на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме. После победы Топурия сразу же потребовал реванш, а Оливейра заявил, что готов ждать боя с Гейджи.

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