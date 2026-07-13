Дастин Порье — о Коноре Макгрегоре: он настоящий боец

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что не верит в теории, что Конор Макгрегор вышел на бой с Максом Холлоуэем с травмой и намеренно сдался.

«Знаете, за последние 12 лет я много времени провёл рядом с Конором, и мне просто не кажется, что он способен вот так сдаться. Мне тяжело в это поверить. Не знаю, возможно ли это вообще в его случае.

Если бы он хотел заранее подготовить оправдание, историю, которая сама по себе объясняла бы поражение, и потом списать всё на травму ноги, то мог бы сделать что-нибудь глупое. Но я не уверен, что он такой человек. Я часто говорю о нём много плохого, однако назвать его тем, кто сдаётся, — не могу. Он настоящий боец и всегда хочет побеждать.

И я не думаю, что дело было в деньгах. Это не тот случай, когда человек говорит себе: «Мне нужно выйти в октагон с этой травмой, потому что мне нужны деньги. Другого выхода нет». У него достаточно денег, так что он точно не выходил в клетку ради гонорара. Я действительно не понимаю, что тогда произошло», — заявил Порье в подкасте The Fight with Teddy Atlas.