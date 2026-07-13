Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье — о Коноре Макгрегоре: он настоящий боец

Дастин Порье — о Коноре Макгрегоре: он настоящий боец
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что не верит в теории, что Конор Макгрегор вышел на бой с Максом Холлоуэем с травмой и намеренно сдался.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Знаете, за последние 12 лет я много времени провёл рядом с Конором, и мне просто не кажется, что он способен вот так сдаться. Мне тяжело в это поверить. Не знаю, возможно ли это вообще в его случае.

Если бы он хотел заранее подготовить оправдание, историю, которая сама по себе объясняла бы поражение, и потом списать всё на травму ноги, то мог бы сделать что-нибудь глупое. Но я не уверен, что он такой человек. Я часто говорю о нём много плохого, однако назвать его тем, кто сдаётся, — не могу. Он настоящий боец и всегда хочет побеждать.

И я не думаю, что дело было в деньгах. Это не тот случай, когда человек говорит себе: «Мне нужно выйти в октагон с этой травмой, потому что мне нужны деньги. Другого выхода нет». У него достаточно денег, так что он точно не выходил в клетку ради гонорара. Я действительно не понимаю, что тогда произошло», — заявил Порье в подкасте The Fight with Teddy Atlas.

Сейчас читают:
«Конор побил Конора». Бой Макгрегора стал грандиозным обманом?
«Конор побил Конора». Бой Макгрегора стал грандиозным обманом?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android