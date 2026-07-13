Логан Пол раскритиковал Александра Сёрлота после вылета Норвегии с ЧМ-2026

Известный блогер и рестлер WWE Логан Пол прокомментировал эпизод четвертьфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии (1:2 д.вр.). Он раскритиковал решение нападающего Александра Сёрлота не отдавать передачу Эрлингу Холанду.

«Я всё время вижу этот ролик, где парень не отдал пас, и мне так жаль Холанда. Вся Норвегия проиграла из-за того, что один парень захотел прославиться», — написал Пол в социальной сети X.

Сёрлот и Холанд убежали к воротам англичан вдвоём против одного защитника. Сёрлот не стал делать передачу своему партнёру, решил пробить самостоятельно, однако после рикошета мяч оказался в руках голкипера Джордана Пикфорда.