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Логан Пол раскритиковал Александра Сёрлота после вылета Норвегии с ЧМ-2026

Логан Пол раскритиковал Александра Сёрлота после вылета Норвегии с ЧМ-2026
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Известный блогер и рестлер WWE Логан Пол прокомментировал эпизод четвертьфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Норвегии и Англии (1:2 д.вр.). Он раскритиковал решение нападающего Александра Сёрлота не отдавать передачу Эрлингу Холанду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Я всё время вижу этот ролик, где парень не отдал пас, и мне так жаль Холанда. Вся Норвегия проиграла из-за того, что один парень захотел прославиться», — написал Пол в социальной сети X.

Сёрлот и Холанд убежали к воротам англичан вдвоём против одного защитника. Сёрлот не стал делать передачу своему партнёру, решил пробить самостоятельно, однако после рикошета мяч оказался в руках голкипера Джордана Пикфорда.

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