Чемпион Oktagon отобрал пояс у нового владельца после поражения

Бывший чемпион в среднем весе Керим Энгизек (Турция) на турнире Oktagon 91 в Кёльне (Германия) не согласился с поражением от поляка Кшиштофа Йотко и после объявления судейского решения вместе со своей командой отобрал чемпионский пояс у нового обладателя титула.

Если видео не открывается, его можно посмотреть в телеграм-канале «Чемп.FIGHTS / Бокс и ММА».

Йотко победил Энгизека единогласным решением судей и стал новым чемпионом Oktagon в среднем весе. Однако сразу после окончания поединка в клетку прорвались многочисленные болельщики турецкого бойца, после чего завязалась драка. Во время хаоса Энгизек выхватил чемпионский пояс у Йотко, покинул октагон с трофеем и отпраздновал «победу» вместе со своими фанатами на трибунах.