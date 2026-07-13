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Чемпион Oktagon отобрал пояс у нового владельца после поражения

Чемпион Oktagon отобрал пояс у нового владельца после поражения
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Бывший чемпион в среднем весе Керим Энгизек (Турция) на турнире Oktagon 91 в Кёльне (Германия) не согласился с поражением от поляка Кшиштофа Йотко и после объявления судейского решения вместе со своей командой отобрал чемпионский пояс у нового обладателя титула.

Если видео не открывается, его можно посмотреть в телеграм-канале «Чемп.FIGHTS / Бокс и ММА».

Oktagon 2026. Oktagon 91, Кёльн, Германия
Керим Энгизек — Кшиштоф Йотко (W)
11 июля 2026, суббота. 23:35 МСК
Керим Энгизек
Окончено
UD
Кшиштоф Йотко

Йотко победил Энгизека единогласным решением судей и стал новым чемпионом Oktagon в среднем весе. Однако сразу после окончания поединка в клетку прорвались многочисленные болельщики турецкого бойца, после чего завязалась драка. Во время хаоса Энгизек выхватил чемпионский пояс у Йотко, покинул октагон с трофеем и отпраздновал «победу» вместе со своими фанатами на трибунах.

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