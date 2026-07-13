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Гейбл Стивсон нацелился на бой в «Мэдисон Сквер Гарден» после победы на UFC 329

Гейбл Стивсон нацелился на бой в «Мэдисон Сквер Гарден» после победы на UFC 329
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон, дебютировавший в UFC с победы нокаутом над Элишей Эллисоном в первом раунде на турнире UFC 329, заявил, что его следующей целью может стать выступление на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Гейбл Стивсон (W) — Элиша Эллисон
12 июля 2026, воскресенье. 02:55 МСК
Гейбл Стивсон
Окончено
KO
Элиша Эллисон

«Сегодня я просто хочу насладиться этим моментом. Завтра поеду домой и разделю эту радость с семьёй. А потом снова вернусь к работе. Если появится возможность быстро получить следующий бой, я с удовольствием соглашусь. Но, кажется, турнир в «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт в ноябре. Было бы здорово выступить там. В прошлый раз, когда я был в «Мэдисоне», Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича ударом с разворота. Было бы здорово продолжить эту историю на этой арене», — приводит слова Стивсона издание MMAJunkie.

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