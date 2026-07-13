Гейбл Стивсон поделился впечатлениями от работы с Джоном Джонсом перед дебютом в UFC

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон, дебютировавший в UFC с победы нокаутом над Элишей Эллисоном на турнире UFC 329, высказался о работе с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Джоном Джонсом.

«Они тренируют Гейбла Стивсона, чтобы он дрался как Гейбл Стивсон. У меня в углу отличные наставники. Благодаря моим атлетическим данным я могу повторить многое из того, что делал Джон. Но благодаря моему росту моя взрывная сила позволяет мне значительно сокращать дистанцию. Джон показывает мне то, что он умеет лучше всего. Он знает мой стиль, знает, на что я способен, и знает, что я собираюсь сделать, потому что я не думаю, что есть что-то, на что я неспособен», — приводит слова Стивсона издание MMA Junkie.