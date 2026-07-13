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«Поверят ли люди в это ещё раз?» Кормье — о возвращении Макгрегора после травмы на UFC 329

«Поверят ли люди в это ещё раз?» Кормье — о возвращении Макгрегора после травмы на UFC 329
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил сомнение в том, что Конор Макгрегор вернётся в октагон после травмы колена, полученной в бою с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Ирландец получил травму правого колена с первого же удара ногой в реванше и проиграл техническим нокаутом на 69-й секунде первого раунда.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Теперь главный вопрос заключается в том, есть ли у Конора Макгрегора всё необходимое, чтобы вернуться. Это очень сложная задача. Мы многого от него требуем, если его колено действительно серьёзно повреждено. Пройти ещё один год восстановления, снова пережить все жертвы и боль, необходимые для возвращения в профессиональные смешанные единоборства, — особенно когда у Конора есть такие финансовые возможности, — это очень серьёзное испытание.

И если вы спросите меня честно, я скорее скажу, что этого не произойдёт, чем произойдёт. Конор — уникальный человек, и вся эта неделя показала, что он остаётся крупнейшей звездой, которая у нас есть. Это было очевидно.

Но я задаюсь вопросом: даже если он снова попробует вернуться, поверят ли люди в это ещё раз? Захотят ли они снова увидеть, как Конор Макгрегор выходит в октагон? Это действительно расстраивает, потому что сам турнир получился невероятным», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.

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