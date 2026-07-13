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Чейл Соннен назвал возвращение Конора Макгрегора мужественным

Чейл Соннен назвал возвращение Конора Макгрегора мужественным
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Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен высказался о возвращении Конора Макгрегора на UFC 329.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

Ирландец получил травму правого колена на первой секунде боя с Максом Холлоуэем и проиграл техническим нокаутом на 69-й секунде первого раунда. Соннен назвал поступок Макгрегора мужественным, но заявил, что его карьера в UFC завершена.

«Это был один из тех случаев, когда просто не за что было зацепиться. Не было ничего, что можно было бы считать положительным моментом. Я никогда не стану бить лежачего. Всегда помогу ему подняться. Думаю, Конор способен справиться с этим. Он сам всё понимал. И во многом это был очень мужественный поступок.

Все эти хейтеры Конора говорят: «Боже мой, не могу поверить, что это произошло. Называйте его МакФродом». Возможно, мы не знали, с чем именно он столкнулся, однако он знал. Он всё равно собрался и вышел на этот путь. У этой истории есть и другая сторона. Но в конечном счёте главный вывод такой: мы больше не можем заниматься этой работой.

Это была слишком сложная задача. Была ли проблема ещё до травмы? Да, мы это видели. Я был уверен, что ментально Конор находился в правильном состоянии. Думаю, психологически он был готов, однако сам поединок решается физически.

Мы вспоминаем те удары ногами и всё остальное, но был ещё один момент — для меня именно он стал решающим. Тогда я подумал: «Мы больше не можем продолжать». Это был даже не удар ногой, а обычный удар рукой. Конор выбросил удар и после этого упал. Он рухнул вперёд, как человек в состоянии опьянения, полностью опустившись на колено. Он так долго не бил на полной скорости, что потерял равновесие от собственного удара. Я ни в коем случае не насмехаюсь над ним. Это был настоящий момент, который многое показал», — приводит слова Соннена издание MMA Junkie.

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