15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Чендлер вступился за Конора Макгрегора после его поражения на UFC 329

Майкл Чендлер вступился за Конора Макгрегора после его поражения на UFC 329
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался в защиту Конора Макгрегора, который получил травму правого колена на первой секунде боя с Максом Холлоуэем и проиграл техническим нокаутом на 69-й секунде первого раунда.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Я был бы абсолютно удивлён — наверное, был бы самым удивлённым человеком на планете, — если бы Конор просто пришёл ради денег, вышел туда, прихрамывая, сказал: «Мне всё равно, я подарю вам одну минуту», сделал себе ирокез, вышел на представление бойцов, а потом просто через минуту отказался продолжать. Можно говорить что угодно о Коноре. Но он не тот, кто сдаётся. И он не тот, кто пытается кого-то обмануть.

Тело непредсказуемо, и каждый бой непредсказуем. Если посмотреть на Конора, то многие спрашивали меня: «Почему он так сделал? Он же вышел как идиот, перепрыгнул через клетку и попытался провести удар ногой». Но Конор всегда так делает. Я так же разочарован, как и вы, потому что «Ти-Мобайл Арена» была просто невероятной.

Я верю, что он хотел драться со мной. Верю, что он пытался выйти на тот бой. Верю, что он хотел этого поединка. Были составлены другие планы. Но я думаю, что после того, как он снялся с боя со мной ещё в 2024 году на Международной неделе боёв, ему было важно сохранить честь и своё слово. Он хотел поступить как мужчина и довести дело до конца — поставить свою подпись под контрактом, где уже было моё имя.

Я знаю, что все разочарованы, однако продолжайте смотреть. Это не последний раз, когда вы увидите Конора. Мне интересно посмотреть, как всё это будет развиваться. Храни вас бог. Увидимся на вершине», — сказал Чендлер в видео, которое опубликовал в соцсетях.

В 2024 году бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером на турнире UFC 303 был отменён. Поединок не состоялся из-за травмы Макгрегора, полученной во время подготовки к бою.

Сейчас читают:
Конор такой не один. Вспоминаем другие неудачные возвращения звёзд UFC
Конор такой не один. Вспоминаем другие неудачные возвращения звёзд UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android