Майкл Чендлер вступился за Конора Макгрегора после его поражения на UFC 329

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался в защиту Конора Макгрегора, который получил травму правого колена на первой секунде боя с Максом Холлоуэем и проиграл техническим нокаутом на 69-й секунде первого раунда.

«Я был бы абсолютно удивлён — наверное, был бы самым удивлённым человеком на планете, — если бы Конор просто пришёл ради денег, вышел туда, прихрамывая, сказал: «Мне всё равно, я подарю вам одну минуту», сделал себе ирокез, вышел на представление бойцов, а потом просто через минуту отказался продолжать. Можно говорить что угодно о Коноре. Но он не тот, кто сдаётся. И он не тот, кто пытается кого-то обмануть.

Тело непредсказуемо, и каждый бой непредсказуем. Если посмотреть на Конора, то многие спрашивали меня: «Почему он так сделал? Он же вышел как идиот, перепрыгнул через клетку и попытался провести удар ногой». Но Конор всегда так делает. Я так же разочарован, как и вы, потому что «Ти-Мобайл Арена» была просто невероятной.

Я верю, что он хотел драться со мной. Верю, что он пытался выйти на тот бой. Верю, что он хотел этого поединка. Были составлены другие планы. Но я думаю, что после того, как он снялся с боя со мной ещё в 2024 году на Международной неделе боёв, ему было важно сохранить честь и своё слово. Он хотел поступить как мужчина и довести дело до конца — поставить свою подпись под контрактом, где уже было моё имя.

Я знаю, что все разочарованы, однако продолжайте смотреть. Это не последний раз, когда вы увидите Конора. Мне интересно посмотреть, как всё это будет развиваться. Храни вас бог. Увидимся на вершине», — сказал Чендлер в видео, которое опубликовал в соцсетях.

В 2024 году бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером на турнире UFC 303 был отменён. Поединок не состоялся из-за травмы Макгрегора, полученной во время подготовки к бою.