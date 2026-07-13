Магомед Анкалаев проведёт бой с Богданом Гуськовым на UFC в Абу-Даби вместо Халила Раунтри

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев проведёт главный бой турнира UFC Fight Night в Абу-Даби с представителем Узбекистана Богданом Гуськовым.

Фото: UFC

Американец Халил Раунтри-младший выбыл из поединка из-за травмы. В UFC оперативно нашли ему замену, которой стал занимающий 10-е место в рейтинге полутяжёлого дивизиона Богдан Гуськов.

«Из-за травмы Халил Раунтри-младший выбывает из главного боя UFC Абу-Даби. Его заменит лучший боец Узбекистана и 10-й номер рейтинга Богдан Гуськов.

18 побед, 18 досрочных завершений, из них 13 — в первом раунде. Гуськов постарается максимально использовать свой первый главный бой в UFC против бывшего чемпиона Магомеда Анкалаева. Это противостояние в полутяжёлом весе нельзя пропустить», — говорится в заявлении UFC.

Турнир UFC Fight Night состоится 25 июля в Абу-Даби, ОАЭ.