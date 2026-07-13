Магомед Анкалаев отреагировал на замену соперника на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев прокомментировал замену соперника в предстоящем бою на турнире UFC в Абу-Даби. Изначально Анкалаев должен был встретиться с Халилом Раунтри, однако американский боец получил травму и выбыл из поединка.

«Я должен был провести бой с Халилом Раунтри на турнире UFC в Абу-Даби, но, к сожалению, он получил травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь, что он как можно скорее вернётся в октагон. Теперь моим соперником станет Богдан [Гуськов]. Как я уже говорил раньше, я готов драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Для меня это не имеет значения. Я всегда готов», — написал Анкалаев в своём аккаунте в социальной сети Х.