Порье объяснил, что, по его мнению, мотивировало Макгрегора вернуться в UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поделился мнением о мотивации экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который недавно вернулся в октагон после пятилетнего перерыва и потерпел поражение от Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.

«Когда у тебя уже есть финансовая подушка благодаря заработанным деньгам и той карьере, которую ты построил, за эти пять лет подготовки к возвращению наверняка наступал момент, когда ты смотришь в зеркало и спрашиваешь себя: «Что, чёрт возьми, я вообще делаю? Зачем мне всё это?» Конор — умный человек. Я уверен, что в какой-то момент за последние пять лет или хотя бы во время этого тренировочного лагеря он честно задал себе этот вопрос.

И мне кажется, ответ заключается в том, что он зависим от внимания. Ему нравится, когда о нём говорят, когда он становится героем заголовков. Но я уже не уверен, что он по-прежнему зависим от самого процесса боя.

Вот это и есть главный вопрос: любит ли он всё ещё именно бои? Если да, то он найдёт способ снова оказаться в старом, потрёпанном зале и выполнять ту самую тяжёлую работу старой школы, которую никто не любит: вставать рано утром, наматывать километры на пробежках, постоянно заставлять себя идти дальше и проходить через то, через что совсем не хочется проходить. Сделать это гораздо сложнее, когда у тебя уже нет такой необходимости, когда ты уже обеспечил себе комфортную жизнь.

Когда ты годами живёшь в таком режиме, это становится частью твоей личности. Но после пяти лет вне спорта ты невольно смотришь на всё со стороны и спрашиваешь себя: «Что я вообще делаю? Я уже выиграл эту игру. Зачем мне возвращаться?» — сказал Порье в подкасте The Fight with Teddy Atlas.