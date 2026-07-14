Пауло Коста рассказал, почему отказался от боя с Анкалаевым на коротком уведомлении

Бывший претендент на титул UFC бразилец Пауло Коста рассказал, что организация предлагала ему выйти на замену Халилу Раунтри в поединке с Магомедом Анкалаевым, однако он отказался из-за слишком короткого срока подготовки.

«Они позвонили. Это было вчера. Но до боя оставалось меньше 14 дней. Нужно лететь в Абу-Даби — это 16 часов пути, провести пять раундов за те же деньги и не за временный пояс. Не думаю, что сейчас это имеет смысл.

Я подумал над этим, однако это действительно не имеет смысла. Сейчас я вешу 234 фунта (около 106 кг. — Прим. «Чемпионата»). Мне нужно начать очень жёсткую диету. Чтобы правильно сделать вес в полутяжёлом дивизионе, мне требуется семь-восемь недель подготовки. Это быстрее, чем в среднем весе, где мне нужно 12-14 недель, но всё равно принять бой на таком коротком уведомлении — не лучшая идея.

Думаю, мне сделали это предложение потому, что я публично критиковал UFC. Это хороший вопрос, и, думаю, так и есть. Меня немного это задевает, потому что мне не нравится, как они ведут переговоры. Мне кажется, они отталкивают от себя талантливых бойцов. Они создают дистанцию, возникает своего рода конфликт между спортсменами и теми, кто ведёт переговоры.

Мы уже видели подобное раньше. Одним из таких случаев был Фрэнсис Нганну. Они слишком сильно давили на него и в итоге сами подтолкнули его к уходу. А затем он вышел на бой в главном событии крупного турнира в другой организации», — сказал Коста в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.