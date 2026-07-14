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Ян Блахович подтвердил, что UFC предлагала ему бой с Магомедом Анкалаевым

Ян Блахович подтвердил, что UFC предлагала ему бой с Магомедом Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович рассказал, что организация предлагала ему заменить Халила Раунтри в бою с Магомедом Анкалаевым на турнире в Абу-Даби, но он не смог оперативно подтвердить участие, и бой был отдан Богдану Гуськову.

«Краткое обновление о моём предстоящем поединке. UFC сначала предложила мне сразиться с Анкалаевым. Я не был уверен, что смогу уложиться в вес. Через пару часов я подтвердил бой без какого-либо договорного веса, но к тому моменту уже была заключена сделка с Гуськовым. Так что сейчас я жду нового соперника для турнира UFC в Сербии», — написал Блахович в своём аккаунте в социальной сети Х.

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Официально
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