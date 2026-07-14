Американский врач подробно разобрал сценарии последствий травмы Конора Макгрегора

Спортивный врач Брайан Саттерер оценил возможные сроки восстановления Конора Макгрегора после травмы колена, полученной на UFC 329.

В подкасте Ариэля Хельвани Саттерер заявил, что если у ирландца подтвердится разрыв передней крестообразной связки, то восстановление займёт около 10-12 месяцев и окажется значительно тяжелее, чем после перелома ноги, который Макгрегор получил в 2021 году.

По словам врача, главная сложность заключается не в самой операции, а в длительной реабилитации и восстановлении стабильности коленного сустава.

При этом, если повреждение ограничится мениском и потребуется лишь частичное удаление повреждённой ткани, Макгрегор сможет вернуться к тренировкам уже примерно через шесть недель и теоретически провести бой до конца года.

Несмотря на возраст 39 лет, Саттерер не считает, что возможная операция на связке должна поставить крест на карьере ирландца.

«Я не вижу причин, по которым он не смог бы снова выступать, если восстановление пройдёт успешно. Просто в 39 лет вернуться на прежний уровень значительно сложнее, чем в 21», — сказал Саттерер в подкасте.

Джейк Пол высмеял травму Конора Макгрегора на UFC 329