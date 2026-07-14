«Ох, UFC, зачем вы это делаете?» Врач раскритиковал лигу за объяснение травмы Макгрегора

Спортивный врач Брайан Саттерер раскритиковал слова главы UFC Даны Уайта о травме Конора Макгрегора.

Ранее Уайт заявил, что у ирландца не могло быть повреждения колена до боя на UFC 329, поскольку в таком случае его обязательно заметили бы во время подготовки.

Однако Саттерер не согласился с этой позицией.

«Ох, UFC, зачем вы сами себе это делаете? Это объяснение вообще не выдерживает критики. Не хочу подливать масла в огонь, но такая логика — полная бессмыслица», — написал врач в соцсети Х.

Саттерер также отметил, что делает выводы как сертифицированный специалист по спортивной медицине, который потратил много часов на детальный разбор видеозаписей спортивных травм. Брайан имеет значительное количество подписчиков в Сети — более 64 тысяч.

Ранее врач заявил, что в случае разрыва передней крестообразной связки Макгрегору может потребоваться от 10 до 12 месяцев на восстановление.

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