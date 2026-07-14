15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ох, UFC, зачем вы это делаете?» Врач раскритиковал лигу за объяснение травмы Макгрегора

«Ох, UFC, зачем вы это делаете?» Врач раскритиковал лигу за объяснение травмы Макгрегора
Комментарии

Спортивный врач Брайан Саттерер раскритиковал слова главы UFC Даны Уайта о травме Конора Макгрегора.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

Ранее Уайт заявил, что у ирландца не могло быть повреждения колена до боя на UFC 329, поскольку в таком случае его обязательно заметили бы во время подготовки.

Однако Саттерер не согласился с этой позицией.

«Ох, UFC, зачем вы сами себе это делаете? Это объяснение вообще не выдерживает критики. Не хочу подливать масла в огонь, но такая логика — полная бессмыслица», — написал врач в соцсети Х.

Саттерер также отметил, что делает выводы как сертифицированный специалист по спортивной медицине, который потратил много часов на детальный разбор видеозаписей спортивных травм. Брайан имеет значительное количество подписчиков в Сети — более 64 тысяч.

Ранее врач заявил, что в случае разрыва передней крестообразной связки Макгрегору может потребоваться от 10 до 12 месяцев на восстановление.

Джейк Пол высмеял травму Конора Макгрегора на UFC 329

Материалы по теме
Американский врач подробно разобрал сценарии последствий травмы Конора Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android