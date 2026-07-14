«Готов вернуться и избить тебя снова». Дастин Порье бросил вызов Макгрегору

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье обратился к экс-обладателю титула UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцу Конору Макгрегору с предложением провести четвёртый поединок.

«Когда Макгрегор восстановится — пусть свяжется со мной. Конор, я готов вернуться и избить тебя снова, но уже в полусреднем весе», — приводит слова Порье аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

В последнем поединке, который состоялся 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США), Конор провёл реванш с американцем Максом Холлоуэем. Бой завершился в первом раунде победой Макса техническим нокаутом.