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«Готов вернуться и избить тебя снова». Дастин Порье бросил вызов Макгрегору

«Готов вернуться и избить тебя снова». Дастин Порье бросил вызов Макгрегору
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье обратился к экс-обладателю титула UFC в полулёгком и лёгком весе ирландцу Конору Макгрегору с предложением провести четвёртый поединок.

«Когда Макгрегор восстановится — пусть свяжется со мной. Конор, я готов вернуться и избить тебя снова, но уже в полусреднем весе», — приводит слова Порье аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

В последнем поединке, который состоялся 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США), Конор провёл реванш с американцем Максом Холлоуэем. Бой завершился в первом раунде победой Макса техническим нокаутом.

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