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«Им нужно 10 лет, чтобы подготовиться к бою со мной». Анкалаев — об отказе Пауло Косты

«Им нужно 10 лет, чтобы подготовиться к бою со мной». Анкалаев — об отказе Пауло Косты
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал отказ экс-претендента на титул UFC в категории до 84 кг бразильца Пауло Косты принимать бой против него на коротком уведомлении из-за того, что американец Халил Раунтри-младший получил травму и был вынужден сняться с боя.

«Им нужны не восемь недель [для того чтобы подготовиться к бою со мной], а 10 лет. Я выиграю свой следующий бой, и тогда мы с тобой сможем сразиться в октябре или ноябре. Я буду только рад», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети Х.

На замену Раунтри вышел российско-узбекский боец Богдан Гуськов. Бой между Богданом и Магомедом станет новым главным событием турнира UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ).

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