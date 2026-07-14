«Такого ещё никто не делал». Холлоуэй заявил о желании подраться с Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а также экс-обладатель BMF американец Макс Холлоуэй заявил о желании провести поединок с 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.

«Было бы классно [подраться с Исламом]. Я всегда мечтал забрать пояса в двух весовых категориях. Но никто ещё не становился чемпионом, перескочив один дивизион. Было бы классно это провернуть, такого ещё никто не делал. А если я получу бой против Ислама и побью его, то заслуживаю считаться и чемпионом лёгкого веса. Даже сам Джастин это признавал. Так что смогу считаться тройным чемпионом [в таком случае]», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции после турнира UFC 329.