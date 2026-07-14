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Дана Уайт отреагировал на арест Дастина Порье в нетрезвом виде

Дана Уайт отреагировал на арест Дастина Порье в нетрезвом виде
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Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал задержание бывшего претендента на титул организации американца Дастина Порье в аэропорту Атланты (США) в конце июня. Напомним, Порье угрожал полицейскому в состоянии алкогольного опьянения, после чего был арестован.

«Мы не говорим о таких вещах публично. Но да, мы делаем то же самое [что и в WWE, где существует система поддержки бывших спортсменов]. Мы заботимся обо всех парнях, у которых возникают проблемы, и, поверьте мне, их много», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее Порье признался, что также имеет зависимость от азартных игр.

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