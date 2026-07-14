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Пимблетт: Оливейра — легенда ММА. Но я смогу победить его болевым приёмом

Пимблетт: Оливейра — легенда ММА. Но я смогу победить его болевым приёмом
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил о желании провести поединок против экс-чемпиона UFC в категории до 70 кг, а ныне обладателя пояса BMF бразильца Чарльза Оливейры.

«Чарльз Оливейра — легенда этого вида спорта, и испытываю к нему огромное уважение. Я бы с удовольствием сразился с Чарльзом. Считаю его одним из лучших легковесов в истории. Но думаю, что смог бы его победить болевым приёмом. Я очень уверен в себе, правда. Дайте мне Чарльза Оливейру в бою за титул BMF, и я его финиширую болевым приёмом», — приводит слова Пимблетта портал AgFight.

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